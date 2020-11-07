اعتقال رجل هدد بتنفيذ مجزرة في حال فوز بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية

أعلنت وحدة ​مكافحة الإرهاب​ في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، يوم أمس الجمعة، أن​ رجلا هدد بتنفيذ عملية قتل جماعية إذا فاز المرشح الديمقراطي ​جو بايدن​ ب​الانتخابات الرئاسية​.

وذكرت صحيفة "​لوس أنجلوس تايمز​" نقلا عن مسؤولين أمنيين، أن الموقوف نشر تهديدات بالقتل الجماعي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، قائلا إنه في حال فوز بايدن فإنه سيتصرف مثل "مطلق نار في المدرسة، للقضاء على جميع هولاء الديمقراطيين".

وكان ترامب، ادعى في مناسبات عديدة، أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 تعرضت للتزوير لصالح منافسه من الحزب الديمقراطي، جو بايدن، وتعهد ترامب برفع "الكثير من الدعاوى القضائية" بعد أن زعم ​​إلغاء أصوات لصالحه.

ويستمر فرز أصوات الناخبين الأمريكيين في 5 ولايات حاسمة وسط أجواء من التوتر، حيث جدد المرشح الجمهوري الرئيس دونالد ترامب تأكديه بأنه فاز بالأصوات القانونية، وشدد على أنه لن يسمح بسرقة الانتخابات، في حين أكد منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن أنه ليس لديه شك في الفوز بالرئاسة.

وفي وقت سابق، أعلن جو بايدن عدم رغبته في إعلان فوزه، لكنه شدد على أنه في الوقت الحالي من الواضح أن الديمقراطيين سيفوزون في ​السباق الرئاسي​.