أول تحرك من الإثيوبيين على تصريحات ترامب "المتهورة" بشأن "سد النهضة"

حثت إثيوبيا، الجالية الخارجية على إبداء صوتها للتنديد بالتعليق المتهور للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن "سد النهضة" الإثيوبي الكبير.

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية، إن الإثيوبيين نددوا بتصريحات ترامب لأنه يحرض على الحرب والعداوات بين دول حوض نهر النيل"، مؤكدة أن الإثيوبين أطلقوا منصة للتعبير عن غضبهم وإبلاغ العالم بأن خطاب ترامب يتعارض مع القانون الدولي ولا يحترم سيادة إثيوبيا.

ودعت المديرة العامة لوكالة المغتربين الإثيوبيين، سلامويت داويت، إن "الإثيوبيين في مواصلة على احتجاجاتهم على البيان والتدخل غير العادل للرئيس الأمريكي في المفاوضات الثلاثية في شأن سد النهضة الإثيوبي".

وأكدت أن "سد النهضة هو رمز للكرامة الإثيوبية بما يتجاوز أهميتها التنموية"، مضيفة، "إذا توحدنا ووقفنا معا، يمكننا الدفاع عن حقنا وإنجاز سد النهضة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال، إن "الوضع في سد النهضة خطير، وأنه قد ينتهي الأمر بالقاهرة بأن تنسف ذلك السد"، مضيفا أنه توسط في اتفاق لحل القضية، لكن "إثيوبيا انتهكت الاتفاق مما دفعه إلى قطع التمويل عنها".