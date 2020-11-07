إيران ترد رسميا على احتمال عودة الرئيس الأمريكي الجديد إلى الاتفاق النووي

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أن "نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لن تؤثر على سياسات إيران المبدئية".

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي، في مقابلة مع إذاعة طهران، إن "نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لن تؤثر على السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف عراقجي، "لن تتغير سياسة الهيمنة والبلطجة التي تنتهجها الولايات المتحدة مع تغيير الرئيس في هذا البلد، ولكن مع تغير الأشخاص قد تمارس طرق وأساليب جديدة في السياسة الأمريكية".

وتابع قائلا: "من المؤكد أن سياسات إيران المبدئية، التي تقوم على مواجهة الهيمنة ومقاومة الضغوط غير القانونية، لن تتأثر بالانتخابات الأمريكية، لكن من الطبيعي أنه في حال نشوء ظروف جديدة، ستتبنى إيران الأساليب والحلول المناسبة وفق تلك الظروف لتأمين مصالحها ومواجهة أي ضغوط جديدة أو تهديدات محتملة".

وردا على احتمال عودة الرئيس الأمريكي الجديد إلى الاتفاق النووي ورد فعل إيران، قال عراقجي: "من السابق لأوانه الحديث حول هذا الموضوع، هناك العديد من التحديات، ولكن علينا أولا أن ننتظر ونلاحظ السياسات الجديدة المحتملة في الولايات المتحدة".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قال إن بلاده لا تهتم بنتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مشيرا إلى أن إيران لا يهما الشخص أو الحزب الذي سيفوز في الانتخابات الأمريكية، وقال "بالنسبة لطهران سياسات الإدارة الأمريكية القادمة هي المهمة وليس من يفوز في الانتخابات الأمريكية".