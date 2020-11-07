قوات الأمن البيلاروسية تعتقل العشرات خلال مسيرة طبية وسط العاصمة مينسك

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في بيلاروس، اليوم السبت، أن قوات الأمن اعتقلت عشرات المتظاهرين خلال مسيرة احتجاجية غير مصرح بها في وسط العاصمة مينسك.

وذكر المراسل أن المعارضة البيلاروسية دعت إلى مظاهرة طبية في وسط العاصمة مينسك دون الحصول على رخصة من وزارة الداخلية البيلاروسية.

وبحسب المراسل بدأت المظاهرة في تمام الساعة 12 ظهرا ومع الانطلاق قامت القوى الأمنية ومكافحة الشغب بإغلاق الشوارع المؤدي إلى وسط العاصمة.

وبعد دقائق معدودة قامت الشرطة بالبدء باعتقال الأطباء وكل المتظاهرين الموجودين ضمن التحرك.

وتستمر أعمال الاحتجاج حتى يومنا هذا. بالإضافة إلى ذلك، يتم تنظيم الأحداث من قبل مؤيدي لوكاشينكو، الذي تم تنصيبه في 23 سبتمبر/أيلول.

وحذرت وزارة الشؤون الداخلية في بيلاروسيا من أنه في حالة وجود تهديد لحياة قوات الأمن، سيتم استخدام الأسلحة ضد المتظاهرين.