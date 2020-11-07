العاصفة "إيتا" تودي بحياة نحو 150 شخصا في جواتيمالا جراء تدفقات طينية

قفز عدد القتلى جراء الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة إيتا مع وصول الجيش في جواتيمالا إلى قرية جبلية قتل فيها نحو 100 شخص في انهيار أرضي، كما لقي عشرات آخرون حتفهم في أمريكا الوسطى والمكسيك.

وقال روبين تيليز المتحدث باسم جيش جواتيمالا إن قتلى كثيرين دفنوا في منازلهم بقرية كويجا في منطقة ألتا فيراباز الوسطى حيث ابتلعت التدفقات الطينية نحو 150 منزلا.

وتسببت العاصفة المدمرة القادمة من بنما في أضرار بالغة في هندوراس والمكسيك اللتين سجلتا ما يزيد على 50 حالة وفاة مرتبطة بالسيول. وأظهر مقطع مصور بثه الجيش الجنود وهم يحاولون الوصول إلى كويجا ويخوضون في مستنقع من الطين بالاستعانة بحبل غليظ. وقال الجيش إنه يعتقد أن حوالي 100 شخص لقوا حتفهم في كويجا وحدها، ولا يزال البحث مستمرا عن أي ناجين. ولمح رئيس جواتيمالا أليخاندرو جياماتي إلى أن عدد القتلى ربما كان أكبر. ويُقدر عدد القتلى والمفقودين في كويجا بنحو 150.

وأظهرت لقطات من جزء آخر من جواتيمالا قوارب تنقل القرويين في المناطق التي غمرتها الفيضانات ورجال إنقاذ وهم يحملون أطفالا على ظهورهم ويخوضون في المياه.

#HurricaneEta has killed up to 8 people across Nicaragua, Honduras and Guatemala. Volunteers say 3 villages were washed away in Nicaragua and "no longer exist."



In Honduras:

- At least 2 teenagers killed

- 370+ homes destroyed by floods

- Almost 40 towns cut off by landslides pic.twitter.com/N6IaqIgFST — AJ+ (@ajplus) November 5, 2020

وتباطأت عمليات الإنقاذ في جميع أنحاء هندوراس وجواتيمالا بسبب الدمار الذي لحق بالطرق والجسور، مما اضطر السلطات للاستعانة بالجيش واستخدام الطائرات الهليكوبتر والزوارق السريعة لإنقاذ المحاصرين فوق أسطح منازلهم.

THIS IS GUATEMALA RIGHT NOW! spread the news, this is getting no real media coverage. Please keep my country in your thoughts, and inform yourself from what’s happening and affecting central america. #HuracanEta pic.twitter.com/ioD53KJHbw — casper (@bluewhiteghost) November 6, 2020

وقالت سلطات ولاية تشياباس المكسيكية، الواقعة على الجانب الآخر من حدود جواتيمالا، إن 19 شخصا لقوا حتفهم بعد فيضان عدد من الأنهار. وفقا لـ "رويترز".

وقالت الحكومة الاتحادية إن الفيضانات تسببت في مقتل اثنين آخرين بولاية تاباسكو الواقعة شمالي تشياباس.

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hey everyone, like some of you already know, i’m from guatemala. tropical storm eta has been causing a lot of damage here, so i wanted to ask for your help in spreading information about it and what you can do to help. pic.twitter.com/hOuHkzZQzp — ty's ky || hongjoong day (@xuxiwng) November 6, 2020

وذكرت الحكومة في هندوراس أن الفيضانات أسفرت عن مقتل 23 وفقد اثنين. وقال جهاز إدارة المخاطر إن كثيرين ما زالوا محاصرين فوق أسطح منازلهم.

Disaster unfolding in Central America as extreme flooding issues continue to unravel.



We worry about the election but this is catastrophic for Honduras right now.



🎥 Villanueva (Cortés), Honduras 🇭🇳



Nicaragua 🇳🇮 and Guatemala 🇬🇹 have also been hit hard.pic.twitter.com/CtvSayQGW7 — Scott Duncan (@ScottDuncanWX) November 6, 2020

ووصلت العاصفة إيتا إلى نيكاراجوا في صورة إعصار من الفئة الرابعة يوم الثلاثاء، مصحوبة برياح عاتية بلغت سرعتها 241 كيلومترا في الساعة، وهدأت إلى منخفض مداري داخلي لكن هطول الأمطار استمر.