استعدادا لمغادرتها الاتحاد الأوربي.. بنك "غولدمان ساكس" ينوي نقل أصول من لندن بـ 60 مليار دولار

قال مصدر مالي لوكالة فرانس برس الإخبارية إن بنك غولدمان ساكس ينوي نقل أصول له من لندن إلى فرانكفورت بقرابة 60 مليار دولار.

وبحسب سي إن بي إس أوضح المصدر أن هذه الخطوة تأتي استعدادا لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي، والتي اقترب موعدها.

وأضاف أن المصرف الاستثماري الذي يتخذ نيويورك مقرا له يعتزم أيضا نقل نحو 100 موظف من العاصمة البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام.

وجاء قرار "غولدمان ساكس" مع اتخاذ مؤسسات مالية كبرى أخرى خطوات مماثلة.

حيث يعتزم مصرف "جي بي مورغان تشايس" نقل نحو 200 مليار يورو بحلول نهاية العام، وفق وكالة "بلومبرغ".

وبموجب بريكست لن تتمكن المؤسسات المالية من تشغيل موظفين في لندن لتقديم خدمات في الاتحاد الأوروبي.

وتأمل بريطانيا في التوصل إلى اتفاق تبادل تجاري جديد مع الاتحاد الأوروبي، وستتناول رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين الملف مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وفق ما أفاد المتحدث باسمها.

وكانت بريطانيا قد انسحبت رسميا من الاتحاد في يناير/ كانون الثاني الماضي، لكنها ملتزمة بقواعده خلال فترة انتقالية تمتد حتى نهاية العام.