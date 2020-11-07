ترامب يحذر بايدن من إعلان الفوز ويؤكد: الإجراءات القانونية بدأت للتو

حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منافسه الديمقراطي، جو بايدن، من إعلان فوزه، بالانتخابات الرئاسية، وذلك بعد ظهور مؤشرات ترجح كفة المرشح الديمقراطي.

وكان بايدن قد نشر، اليوم السبت، تغريدة تشير إلى أن جميع المؤشرات تؤكد فوزه برئاسة الولايات المتحدة.

The numbers tell us a clear and convincing story: We're going to win this race. — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

​وقال ترامب، في التغريدة له، "لا ينبغي لجو بايدن أن يخطئ ويعلن فوزه بالرئاسة. يمكنني إعلان فوزي أيضا"، موضحا أن الإجراءات القانونية بدأت للتو.

Joe Biden should not wrongfully claim the office of the President. I could make that claim also. Legal proceedings are just now beginning! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020

​وقال بايدن إن "الأرقام تخبرنا أمرا واقعا وواضحا، سنفوز في هذا السباق. ما تزال الأصوات المؤيدة لنا تتزايد، سنهزم ترامب بفارق أكثر من 4 ملايين صوت، وسيتسع هذا الهامش أيضا".