ترامب يحذر بايدن من إعلان الفوز ويؤكد: الإجراءات القانونية بدأت للتو

وكان بايدن قد نشر، اليوم السبت، تغريدة تشير إلى أن جميع المؤشرات تؤكد فوزه برئاسة الولايات المتحدة.
The numbers tell us a clear and convincing story: We're going to win this race.— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020
وقال ترامب، في التغريدة له، "لا ينبغي لجو بايدن أن يخطئ ويعلن فوزه بالرئاسة. يمكنني إعلان فوزي أيضا"، موضحا أن الإجراءات القانونية بدأت للتو.
Joe Biden should not wrongfully claim the office of the President. I could make that claim also. Legal proceedings are just now beginning!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020
وقال بايدن إن "الأرقام تخبرنا أمرا واقعا وواضحا، سنفوز في هذا السباق. ما تزال الأصوات المؤيدة لنا تتزايد، سنهزم ترامب بفارق أكثر من 4 ملايين صوت، وسيتسع هذا الهامش أيضا".
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