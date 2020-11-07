الدفاع الأذربيجانية تؤكد عدم وجود أهداف عسكرية لدى باكو في أرمينيا

أكدت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم السبت، أن باكو ليس لديها أهداف عسكرية على أراضي أرمينيا.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة: "الأنباء التي ينشرها الجانب الأرميني عن القصف المزعوم لقرية دافيد بيك بالقرب من مدينة غافان في أرمينيا من أراضي منطقة جوبادلي الأذربيجانية هي معلومات مضللة واستفزازية. على العكس من ذلك، قامت وحدات القوات المسلحة الأرمينية خلال النهار بقصف مكثف لقرى منطقة جوبادلي المحررة من الاحتلال ومواقع وحدات الجيش الأذربيجاني من أراضي أرمينيا".

وأضاف البيان: "يتخذ الجيش الأذربيجاني الإجراءات المناسبة فقط ضد نقاط إطلاق النار المعادية داخل حدودنا. نعلن مرة أخرى أنه ليس لأذربيجان أي غرض عسكري على أراضي أرمينيا".

هذا وأعلنت السلطات الأرمينية في وقت سابق، أن القوات المسلحة الأذربيجانية قامت بقصف قريتين في منطقة سيونيك في جنوب الجمهورية.

وتجددت في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ نحو ثلاثة عقود وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقدام مسلحين أجانب.

ودعا قادة روسيا والولايات المتحدة وفرنسا طرفي النزاع لوقف إطلاق النار والالتزام ببدء المفاوضات دون شروط مسبقة.

وبدأ النزاع في قره باغ في شباط/فبراير عام 1988 ، عندما أعلنت مقاطعة ناغورني قره باغ للحكم الذاتي انفصالها عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية. وفي سياق المواجهة المسلحة التي جرت في الفترة بين أعوام 1994-1992 ، فقدت أذربيجان سيطرتها على ناغورني قره باغ وسبع مناطق أخرى متاخمة لها.