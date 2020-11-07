"سمعت أخبارا جيدة"... أردوغان يكشف فحوى اتصاله مع علييف

كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، فحوى اتصاله مع نظيره الأذربيجاني، إلهام علييف.

وقال أردوغان، "تحدثت صباحا مع أخي علييف (رئيس أذربيجان)، وشعرت بالسعادة بعد سماعي أخبارا جيدة بخصوص قره باغ، والنصر يقترب إن شاء الله"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

#عاجل | #أردوغان: تحدثت صباحا مع أخي علييف (رئيس أذربيجان)، وشعرت بالسعادة جراء سماعي أخبارا جيدة بخصوص قره باغ، والنصر يقترب إن شاء الله — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 7, 2020

وأضاف أن "أذربيجان تستعيد أراضيها بعد أن بقيت 30 عاماً تحت الاحتلال الأرميني"، مشيرا إلى أن تركيا "تخوض اليوم نضالا من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم تماما".

#عاجل | #أردوغان: أذربيجان تستعيد أراضيها بعد أن بقيت 30 عاماً تحت الاحتلال الأرميني — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 7, 2020

​وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أعلن في وقت سابق، اليوم، تمكن جيش بلاده مما وصفه بـ"تحرير 16 قرية من الاحتلال الأرميني، في إقليم قره باغ". وقال، إن "الجيش الأذربيجاني المظفر نجح في تحرير 6 قرى بمدينة فضولي، و3 قرى في غوبادلي، وقريتين في كل من جبرائيل، وخوجالي، وخوجاوند، وقرية في زنغلان". وأضاف "عاش الجيش الأذربيجاني، قره باغ لأذربيجان".

وبعد مواجهات عسكرية استمرت ما بين عامي 1992–1994 فقدت أذربيجان سيطرتها على المنطقة المتنازع عليها، وأعلنت منطقة "قره باغ" استقلالها، غير أنها لا تعتبر حاليا طرفا مشاركا في المفاوضات الجارية بين أذربيجان وأرمينيا لتسوية النزاع.

واندلعت في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم قره باغ والمناطق المتاخمة، في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقطاب مسلحين أجانب.