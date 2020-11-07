رئيس بلدية فيلادلفيا: على ترامب التصرف بنضج والاعتراف بأنه خسر

قال رئيس بلدية فيلادلفيا جيم كيني إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بحاجة إلى قبول الهزيمة في الانتخابات، والاستعداد لتهنئة الفائز.

جاء ذلك خلال تحديث بشأن فرز الأصوات في فلاديلفيا، بحسب سي إن بي سي، حيث طلب من "كيني" الرد على تعليقات ترامب التى يدعي فيها أن الانتخابات سُرقت منه.

وقال كيني: "بصراحة ما يحتاج الرئيس أن يفعله هو أن يتصرف بنضج، ويحتاج إلى الاعتراف بأنه خسر"، مشددا على أنه "يحتاج إلى تهنئة الفائز".

وأضاف كيني الذي ينتمي للحزب الديمقراطي: "أشك فى أنه سوف يستمع إلىّ، لكن هذا هو شعوري".

وأوضح رئيس بلدية فيلادلفيا أنه بينما يواصل البعض، بمن فيهم الرئيس، إطلاق مزاعم لا أساس لها حول وجود تزوير فى الانتخابات، فإن ما نراه في فيلادلفيا هو ديمقراطية خالصة وبسيطة"، مجددا الدعوة إلى الصبر وانتظار النتائج.

وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن جون بايدن سيتم انتخابه رئيسا بعد عد جميع الأصوات، قال كيني: "نعم".

وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قد أكدت في تقرير لها أن ترامب في مواجهة طريق الخسارة، قدم مؤشرات قليلة، يوم أمس الجمعة، على استعداده للاعتراف بالهزيمة، مما دفع من حوله إلى التساؤل عمن قد يكون قادرا على التعامل مع زعيم لم يفكر في مغادرة البيت الأبيض.

وذكرت أنه في محادثاته مع حلفائه في الأيام الأخيرة، قال إنه لا ينوي التنازل عن الانتخابات، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.

ولفتت الشبكة إلى أنه حتى الآن يتلقى الدعم من قبل المقربين منه، بما في ذلك كبار مستشاريه وأبناؤه البالغين، الذين بذلوا جهودا في المحاكم للطعن في النتائج وضغطوا على الجمهوريين الآخرين للدفاع عنه، بحسب التقرير.