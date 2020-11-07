الأمير تشارلز يحدث ضجة بتصريحاته عن ملابسه

وكشف الأمير تشارلز في لقاء مع مجلة "فوغ" البريطانية للموضة عن احتفاظه بملابسه القديمة، وأكد أنه يكره إلقائها والتخلص منها، ويفضّل إصلاحها بدلا من استبدالها بملابس جديدة.
كما أفصح نجل ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، أن المعطف الذي ارتداه في حفل زفاف نجله الأمير هاري وميغان ماركل في عام 2018 يعود عمره إلى 36 عاما.
وعن هذا يقول الأمير البالغ من العمر 71 عاما: "طالما أن المعطف مازال يلائم مقاسي، فأنا أرتديه فقط بضع مرات في السنة، لكن إذا جاء غير ملائما لحجمي، فعندئذ يجب أن أصنع شيئا جديدا".
وقال مازحا لرئيس تحرير المجلة، إدوارد إنينفول: "أعتقد أنني مثل ساعة متوقفة، وأنا سعيد جدا لأنك تعتقد أن (طريقة ملابسي) تتمتع بأسلوب، فأنا أهتم بالتفاصيل والألوان وأشياء من هذا القبيل".
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I’ve known His Royal Highness for a while, and, like many, am always struck by his authenticity. During a lively Zoom call we had earlier this year, between Dumfries House and Vogue House, the Prince of Wales talked me through the project he’s been working on. Set up in collaboration with @ThePrincesFoundation, The Modern Artisan is a training programme that gives students from the UK and Italy invaluable experience in textile design and sustainable production methods. Its first capsule collection launches this month with Yoox Net-a-Porter. Watch the full film at Vogue.co.uk/video
وتابع الأمير تشارلز موضحا: "أنا واحد من هؤلاء الأشخاص الذين يكرهون رمي أي شيء، ومن ثم أفضل الاحتفاظ بها، حتى إذا لزم الأمر أن أضع رقعات عليها عن التخلي عنها للأبد، لكن تكمن الصعوبة الوحيدة في أنه مع تقدمك في العمر يتغير حجمك، وليس من السهل أن يظل متلائما مع ملابسك".
وتظهر مقابلة الأمير تشارلز مع مجلة "فوغ" صورة له وهو يقف في حدائق منزله الريفي في جلوسيسترشاير، وهو يرتدي مسترة كتان عمرها 30 عاما من تصميم "أندرسون آند شيبرد".
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In the December issue of @BritishVogue, I am delighted to publish a new portrait and my interview with His Royal Highness The Prince of Wales. A long-time supporter of the fashion industry’s efforts to become more sustainable, the Prince has been working with Yoox Net-a-Porter on an exciting project. See the full story in the new issue, on newsstands and available for digital download Friday 6 November. And read the interview at Vogue.co.uk now. The Prince of Wales wears a linen jacket made for him 30 years ago by @AndersonAndSheppard. Photographed in the gardens at Highgrove, his Gloucestershire home, by @Nick_Knight and sittings editor @KPhelan123
كما تطرفت مقابلة مجلة "فوغ" مع الأمير تشارلز لعدد شهر ديسمبر/ كانون الأول إلى مشروعه الجديد "ذا مودرن أرتيسانس"، وهو برنامج تدريبي على النسيج لربط طلاب التصميم الإيطالي والطلاب في اسكتلندا لتعليم الأزياء الراقية ومهارات الخياطة.
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