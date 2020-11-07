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    الأمير تشارلز، بريطانيا، كورونا 4  مارس 2020

    الأمير تشارلز يحدث ضجة بتصريحاته عن ملابسه

    © REUTERS / POOL New
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    أثار ولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحاته الأخيرة بشأن ملابسه.

    وكشف الأمير تشارلز في لقاء مع مجلة "فوغ" البريطانية للموضة عن احتفاظه بملابسه القديمة، وأكد أنه يكره إلقائها والتخلص منها، ويفضّل إصلاحها بدلا من استبدالها بملابس جديدة.

    كما أفصح نجل ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، أن المعطف الذي ارتداه في حفل زفاف نجله الأمير هاري وميغان ماركل في عام 2018 يعود عمره إلى 36 عاما.

    وعن هذا يقول الأمير البالغ من العمر 71 عاما: "طالما أن المعطف مازال يلائم مقاسي، فأنا أرتديه فقط بضع مرات في السنة، لكن إذا جاء غير ملائما لحجمي، فعندئذ يجب أن أصنع شيئا جديدا".

    وقال مازحا لرئيس تحرير المجلة، إدوارد إنينفول: "أعتقد أنني مثل ساعة متوقفة، وأنا سعيد جدا لأنك تعتقد أن (طريقة ملابسي) تتمتع بأسلوب، فأنا أهتم بالتفاصيل والألوان وأشياء من هذا القبيل".

    وتابع الأمير تشارلز موضحا: "أنا واحد من هؤلاء الأشخاص الذين يكرهون رمي أي شيء، ومن ثم أفضل الاحتفاظ بها، حتى إذا لزم الأمر أن أضع رقعات عليها عن التخلي عنها للأبد، لكن تكمن الصعوبة الوحيدة في أنه مع تقدمك في العمر يتغير حجمك، وليس من السهل أن يظل متلائما مع ملابسك".

    وتظهر مقابلة الأمير تشارلز مع مجلة "فوغ" صورة له وهو يقف في حدائق منزله الريفي في جلوسيسترشاير، وهو يرتدي مسترة كتان عمرها 30 عاما من تصميم "أندرسون آند شيبرد".

    كما تطرفت مقابلة مجلة "فوغ" مع الأمير تشارلز لعدد شهر ديسمبر/ كانون الأول إلى مشروعه الجديد "ذا مودرن أرتيسانس"، وهو برنامج تدريبي على النسيج لربط طلاب التصميم الإيطالي والطلاب في اسكتلندا لتعليم الأزياء الراقية ومهارات الخياطة.

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    الكلمات الدلالية:
    العائلة المالكة البريطانية, العائلة الملكية, بريطانيا, الأمير تشارلز
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