الصحة العالمية: رصد فيروس كورونا في مزارع المنك في 6 بلدان

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن ستة بلدان رصدت حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد مرتبطة بمزارع تربي حيوانات المنك لفروها.

وذكرت المنظمة أن البلدان التي رصدت إصابات بسارس-كوف-2 لدى حيوانات المنك هي الدنمارك والولايات المتحدة وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد.

وجاء في بيان لمنظمة الصحة إن "الملاحظات الأولية تشير إلى أن الوضع السريري والخطورة والانتقال بين المصابين يشبه تلك التي تسببها فيروسات أخرى منتشرة من سارس-كوف-2.

وقالت المنظمة إن نتائج أولية تشير إلى أن "هذه السلالة المرتبطة بالمنك، لديها حساسية منخفضة بشكل معتدل تجاه تحييد الأجسام المضادة".

ودعت منظمة الصحة إلى إجراء المزيد من الدراسات للتأكد من النتائج الأولية و"لفهم أي آثار محتملة لتلك النتائج فيما يتعلق بالتشخيصات والعلاجات واللقاحات قيد التطوير".

وتخطط السلطات الدنماركية لذبح أكثر من 15 مليونا من حيوان المنك، حيث أصيبت الحيوانات بفيروس كورونا وتشكل الآن تهديدا للسكان.

وقالت رئيسة الوزراء، ميت فريدريكسن، إن مصدر القلق الرئيسي هو أن الحيوانات المصابة تحمل فيروسًا متحورًا، مما قد يهدد فعالية اللقاحات ضد كورونا.