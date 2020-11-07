البوسنة تعلن إصابة رئيس وزرائها بفيروس كورونا

أعلن مجلس الوزراء في البوسنة، اليوم السبت، أن الفحوص أثبتت إصابة رئيس الوزراء زوران تيجلتيجا بمرض كوفيد-19 وإنه عزل نفسه في المنزل.

وقال المجلس في بيان له إن: الحالة الصحية لتيجلتيجا مستقرة وظهرت عليه أعراض خفيفة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب "رويترز".

وسجلت البوسنة أمس الجمعة عددا قياسيا للوفيات الناجمة عن الفيروس بلغ 49 وفاة فضلا عن 28 ألف إصابة نشطة.