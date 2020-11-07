ألمانيا تدعو إثيوبيا لحل سياسي وتجنب العنف في إقليم تيغراي

دعت برلين أديس أبابا، اليوم السبت، لانتهاج الحلول السياسية وتجنب العنف على خلفية الأزمة في إقليم تيغراي، والذي أعلنت الحكومة حالة الطوارئ مؤخرا على خلفية شن جماعات مسلحة من هناك هجمات ضد القوات الحكومية.

جاء في تغريدة للخارجية الألمانية أن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أكد خلال اتصال مع نظيره الإثيوبي، غيدو أنداراغاتشو، "الحاجة إلى حل سياسي، ومنع انتشار العنف في الإقليم".

وأكد وزير الخارجية الألماني استعداد بلاده دعم أديس أبابا في ذلك الصدد عبر "إقامة قنوات للتواصل".

Foreign Minister @HeikoMaas today on the phone with his Ethiopian counterpart @GeduAndargachew re fighting in #Tigray: Political solution needed, must prevent further violence & spillover into the region. Stand ready as partner to provide support re communication channels. — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) November 7, 2020

​ووافق برلمان إثيوبيا، اليوم السبت، على تشكيل حكومة مؤقتة لمنطقة تيغراي التي تفجر صراع مرير حولها بين حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد وحلفائه السابقين فيها.

وكانت الطائرات الإثيوبية قد واصلت قصف إقليم تيجراي، أمس الجمعة، وتعهد أبي بمزيد من الضربات الجوية في الصراع الآخذ في التصاعد، ووردت تقارير عن سيطرة قوات الإقليم على مواقع عسكرية اتحادية مهمة وأسلحة.

وقال أبي، مساء أمس في كلمة نقلها التلفزيون، إن على المدنيين في المنطقة الشمالية تفادي الأضرار التي يمكن أن تلحق بهم وذلك بتجنب التجمع في أماكن مفتوحة لأن الضربات ستستمر، في تحد لمناشدات دولية للجانبين بضبط النفس.