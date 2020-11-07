تلوث "حاد" في هواء العاصمة الهندية لليوم الثالث على التوالي

قالت الوكالة الرئيسية للرصد البيئي في الهند إن تلوث الهواء في العاصمة نيودلهي ظل، اليوم السبت، عند مستوى "حاد" لثالث يوم على التوالي بسبب حرق بقايا المزروعات في الحقول وعوادم السيارات.

ونقلت وكالة "رويترز" عن دليل المجلس الاتحادي للوقاية من التلوث إن مؤشر مدى جودة الهواء في ولاية دلهي سجل 441 درجة على مقياس من 500 درجة مما يشير إلى تلوث "حاد" وخطير.

وفي العادة يسوء التلوث في دلهي في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني بسبب قيام المزارعين بحرق بقايا المزروعات وكذلك محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم في الولايات المجاورة وعوادم السيارات.

وقالت وكالة الرصد البيئي الرئيسية في الهند في نشرتها اليومية إن جودة الهواء ساءت بسبب انبعاثات الحرق العالية بشكل غير معتاد وإن من غير المتوقع حدوث تحسن سريع إلا بخفض أعمال الحرق.