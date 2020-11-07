بعد تهديدات بالقتل.. زعيم المعارضة بتنزانيا يلجأ لمقر السفير الألماني

كشف مرشح المعارضة لانتخابات الرئاسة في تنزانيا توندو ليسو، اليوم السبت، أنه لجأ إلى مقر السفير الألماني في العاصمة التجارية دار السلام بعد تلقيه تهديدات بالقتل في أعقاب انتخابات مُتنازع على نتيجتها.

وقال ليسو، الذي يتزعم حزب المعارضة الرئيسي في البلاد "تشاديما" أمام الرئيس جون ماجوفولي، إنه تلقى تهديدات بالقتل بعد الانتخابات مباشرة، ولجأ إلى مقر السفير يوم الإثنين، بحسب "رويترز".

وأضاف ليسو: "تلقيت اتصالين من مجهولين قالا إنهما سيتعاملان معي مرة وللأبد" في تهديد ضمني بالقتل.

وتابع قائلا: "اضطررت لمغادرة منزلي الأحد الماضي وذهبت لمنزل صديق ثم لجأت إلى مقر السفير مؤقتا لأسباب أمنية. وجرى اعتقالي واستجوابي فور دخول المقر قبل أن يطلقوا سراحي".

وأضاف ليسو: "نحن الآن في انتظار انتهاء المفاوضات بين السفارة والحكومة كي يسمحوا لي بالسفر إلى الخارج، حيث أني لا أستطيع السفر بطريقة طبيعية دون ضمانات أمنية".

وفي العاصمة الألمانية، برلين، أكد مسؤول أن ليسو وصل إلى السفارة الألمانية، لكنه أحجم عن إعطاء مزيد من التفاصيل.

من جهتها، قالت الشرطة إنه لا توجد تهديدات ضد ليسو وإنها لا تعلم شيئا عن سعيه للجوء، مضيفة أنها وفرت له الحماية الأمنية منذ بداية الترشح وحتى الانتخابات.

وتعرض ليسو لإطلاق النار عام 2017 وأصيب بإصابات خطيرة لكن لم يتم كشف ملابسات هذه القضية حتى الآن.