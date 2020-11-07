كوشنر وإيفانكا هل يقنعان ترامب بالاعتراف بالهزيمة؟

قالت قناة إسرائيلية، مساء اليوم السبت، إن مسؤولين بالحزب الجمهوري الأمريكي يدرسون التوجه إلى أفراد من عائلة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لإقناعه بالاعتراف بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية.

وذكرت القناة السابعة (عاروتس شيفع)، أن المسؤولين في حزب ترامب يفكرون حاليا في التوجه إلى ابنه ترامب إيفانكا وزوجها مستشاره الشخصي جاريد كوشنر لإقناعه بالاعتراف بالهزيمة حال كشفت النتائج النهائية فارقا كبيرا لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وأضافت القناة: "يقول مسؤلون في الإدارة الأمريكية إن ترامب لم يجهز خطاب هزيمة، وقال في محادثات مع مقربيه مؤخرا إنه لا يعتزم التنازل".

وتابعت أن: "موضوع الخسارة الحساس والحياة المحتملة بعد الرئاسة لم يناقش باستفاضة بين طاقم ترامب الذي يعتقد بشدة أنه سيفوز".

وقالت: "الآن، يفكر الأشخاص المحيطون بترامب في من سيكون قادرا على إقناعه بالخسارة النهائية، حيث طرح البعض أسماء صهره جاريد كوشنر وابنته إيفانكا ترامب، على الرغم من أن الزوجين لم يعلنا بعد ما إن كانا مستعدين لتولي المهمة".

فكرة أخرى طرحت خلال المحادثات بين المسؤولين الجمهوريين، بحسب القناة وهي "محاولة إقناع ترامب بأن فترة رئاسية سوف تساعده في الحفاظ على العلامة التجارية العقارية باسمه، لكن وإن حاول جر الانتخابات إلى مواجهة قضائية فيمكن أن يضر ذلك بأعماله ويحول دون تطلعاته السياسية في المستقبل".

ويصر الرئيس المنتهية ولايته على أن العملية الانتخابية الجارية شابها وقوع مخالفات بالتصويت، بما قد يغير النتائج بعدة ولايات.

وفي وقت سابق اليوم السبت، غرد ترامب قائلا "أشياء سيئة حدثت خلال الساعات الماضية حيث منعت الشفافية القانونية بشكل خبيث وفظ".

© Sputnik بايدن أم ترامب… المجمع الانتخابي يحسم المعركة

وكان ترامب، ادعى في مناسبات عديدة، أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 تعرضت للتزوير لصالح منافسه من الحزب الديمقراطي، جو بايدن، وتعهد ترامب برفع "الكثير من الدعاوى القضائية" بعد أن زعم ​​إلغاء أصوات لصالحه.

ويستمر فرز أصوات الناخبين الأمريكيين يستمر في 5 ولايات حاسمة وسط أجواء من التوتر، حيث جدد المرشح الجمهوري الرئيس دونالد ترامب تأكديه بأنه فاز بالأصوات القانونية، وشدد على أنه لن يسمح بسرقة الانتخابات، في حين أكد منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن أنه ليس لديه شك في الفوز بالرئاسة.