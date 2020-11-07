صحيفة عبرية: إيران أكبر المستفيدين من فوز بايدن

قالت صحيفة عبرية إن أكبر المستفيدين من فوز جو بايدن، المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، هي إيران.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم السبت، أن إيران ستستفيد من فوز بايدن بأي طريقة كانت، وبأنه في حال استمرار دونالد ترامب، في الحكم لولاية ثانية، كان من الممكن أن يسقط حكم آية الله في إيران، في ظل الظروف الاقتصادية التي تعاني منها البلاد في الوقت الراهن.

وأفادت الصحيفة بأن الإيرانيين صلوا خمس مرات في اليوم كي يفوز بايدن على ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، ويبدو أنه من الواضح أن صلاتهم قد تم استحابتها.

وزعمت الصحيفة العبرية أن أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والأزمة الاقتصادية الداخلية في إيران، وفرض العقوبات والحظر على طهران أسباب من الممكن أن تودي بالنظام الحاكم في إيران، في حال استمر حكم ترامب، وبأنه كان يمكن سقوطه، فعليا، وهي مسألة وقت فقط.

وأوضحت أن إدارة بايدن، في حال فوزه بالانتخابات، ستمنح النظام الحاكم في إيران القوة والدعم للاستمرار، بأي طريقة كانت.