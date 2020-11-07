إعلام: كامالا هاريس أول امرأة نائبة للرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية

بعيد إعلان جو بايدن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، تصبح كامالا هاريس، أول امرأة نائبة للرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت وسائل إعلام أمريكية أعلنت، مساء اليوم السبت، نقلا عن مراكز أبحاث مختصة، انتصار مرشح الحزب الديمقراطي ، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسة، ليكون الرئيس الأمريكي الجديد.

وبحسب المصادر الأمريكية، حصل بايدن حتى اللحظة على 273 صوتا من المجمع الانتخابي، ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، مساء اليوم السبت، بأن كامالا هاريس صنعت التاريخ لنفسها وبنفسها، حينما ارتقت لتصبح أول امرأة نائب لرئيس أمريكي.

والسيناتورة هاريس، محامية وتشغل منذ عام 2017 منصب سيناتور عن ولاية كاليفورنيا، في مجلس الشيوخ الأمريكي.

كما شغلت هاريس في الفترة ما بين عامي 2004 و2011، منصب مدعي عام سان فرانسيسكو، وشغلت بين عامي 2011 و2017، منصب النائب العام الثاني والثلاثين لولاية كاليفورنيا. والسيناتورة هاريس، محامية وتشغل منذ عام 2017 منصب سيناتور عن ولاية كاليفورنيا، في مجلس الشيوخ الأمريكي.

كما شغلت هاريس في الفترة ما بين عامي 2004 و2011، منصب مدعي عام سان فرانسيسكو، وشغلت بين عامي 2011 و2017، منصب النائب العام الثاني والثلاثين لولاية كاليفورنيا.

ولدت كامالا ديفي هاريس، في 20 أكتوبر/تشرين الأول، من عام 1964، في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتخرجت من جامعة هوارد، ومن كلية هاستينغز للقانون في جامعة كاليفورنيا. وكانت والدتها شيامالا غوبالان، عالمة تاميلية هندية متخصصة بسرطان الثدي، هاجرت إلى الولايات المتحدة من مدينة مدراس بولاية تامبل نادو الهندية، عام 1960، بهدف الحصول على درجة الدكتوراه في علم الغدد الصماء من جامعة كاليفورنيا في بركلي.

أما والدها، دونالد هاريس، فهو أستاذ في علوم الاقتصاد في جامعة ستانفورد هاجر من جامايكا في عام 1961، بهدف إكمال دراساته العليا في الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا في بركلي.

ولكامالا شقيقة واحدة فقط تصغرها بالعمر، واسمها مايا هاريس. واختارت الوالدة أن تمنح كلتا طفلتيها أسماء سنسكريتية مستمدة من الأساطير الهندوسية بهدف الحفاظ على هويتهما الثقافية.