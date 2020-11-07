إثيوبيا وإسرائيل تتفقان على تعزيز العلاقات البرلمانية

اتفقت إثيوبيا وإسرائيل، اليوم السبت، على تعزيز علاقاتهما البرلمانية، وذلك بعد يوم من توقيع اتفاق للتعاون الثنائي بين البلدين في مجال المخابرات والأمن.

وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا)، أجرى رئيس مجلس النواب، تاجيسي تشافو محادثات مع نائب وزير الأمن العام الإسرائيلي غادي يفاركان.

وأكد الجانبان خلال لقائهما "أن شعبي إثيوبيا وإسرائيل لديهما علاقات تاريخية ".

وقال رئيس مجلس النواب الإثيوبي "إن البلدين بحاجة إلى العمل من أجل زيادة تعزيز العلاقات الشعبية والبرلمانية وكذلك مجالات التعاون الأخرى".، بحسب المصدر ذاته.

وأضاف أن "مجلس النواب حريص على تعزيز علاقته بالبرلمان الإسرائيلي".

من جهته، قال نائب وزير الأمن العام الإسرائيلي الذي يزور أديس أبابا، إن بلاده "تريد تعزيز العلاقات مع البرلمان الإثيوبي ".

واتفق الجانبان على "العمل معا من خلال تشكيل لجنة برلمانية مشتركة من أجل توفير بناء القدرات لأعضاء اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب".

وأجرى يفاركان خلال زيارة عمله الرسمية لإثيوبيا، مناقشات مع كبار المسؤولين الحكوميين حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأمس الجمعة، أعلن جهاز المخابرات والأمن الوطني الإثيوبي، عن توقيع اتفاق بين إثيوبيا وإسرائيل بشأن التعاون الثنائي في مجال المخابرات والأمن، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات.

وبحسب "إينا"، ناقش المدير العام لجهاز المخابرات والأمن الوطني الإثيوبي، ديميلاش جبريميشائيل، ونائب وزير الأمن العام الإسرائيلي، غادي يفاركان، سبل التعاون المتبادل.

واتفق الجانبان في مناقشاتهما على التعاون في مكافحة الإرهاب في القرن الأفريقي وتبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

وقال ديميلاش إن التعاون بين إثيوبيا وإسرائيل في مجال الاستخبارات والأمن سيكون له دور كبير في مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في منطقة القرن الأفريقي ككل.

فيما قال نائب وزير الأمن العام الإسرائيلي، غادي يفركان، إن إثيوبيا تلعب دورا حاسما في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، وإن إسرائيل تحرص على تعزيز علاقتها مع إثيوبيا في قضايا الأمن والاستخبارات.

وأشار جهاز الأمن والمخابرات الوطني الإثيوبي إلى أنه من المتوقع أن يتم تنفيذ اتفاق التعاون الذي تم التوصل إليه بين إثيوبيا وإسرائيل قريبا.

ويشهد التعاون بين تل أبيب وأديس أبابا تزايدا ملحوظا، ففي سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، اتفق رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تفاهمات واتفاقيات لتعزيز التعاون والتجارة البينية عشرة أضعاف حجمها الحالي.