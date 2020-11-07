بايدن للأمريكيين: فخور باختياركم لي لقيادة بلدنا العظيم وأعدكم أن أكون رئيسا للجميع

أعرب المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، عن اعتزازه بما أسماه اختيار الأمريكيين له رئيسا للولايات المتحدة، وذلك بعد وقت قصير من إعلان وسائل إعلام أمريكية تحقيقه عدد الأصوات اللازم للفوز بالمنصب.

القاهرة - سبوتنيك. وغرد بايدن عبر (تويتر):

"أمريكا، إني لأفتخر باختياركم لي لقيادة هذا البلد العظيم، العمل الذي ينتظرنا قاس، ولكني أعدكم أن أكون رئيسا لكل الأمريكيين، من صوت لي ومن لم يصوت. سوف أكون عند حسن ظنكم".

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8 — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

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وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مراكز أبحاث مختصة، انتصار مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسة، ليكون الرئيس الأمريكي الجديد.

وبحسب المصادر الأمريكية، حصل بايدن حتى اللحظة على 273 صوتا من أصل 270 صوتًا من المجمع الانتخابي ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب صحيفة "سي إن إن" الأمريكية، التي أكدت انتصار بايدن على منافسه، مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، سيصبح بايدن الرئيس الأمريكي الـ 46، الذي سيبلغ من العمر 78 عامًا في نهاية هذا الشهر، حيث يعتبر الرئيس الأكبر سنا في تاريخ البلاد، عندما يتم تنصيبه في يناير/ كانون الثاني القادم.

ويأتي بايدن، في ظرف تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة صحية عامة منذ 100 عام، وأعمق ركود اقتصادي منذ الثلاثينيات من القرن الماضي، بالإضافة إلى أزمة اجتماعية تعصف بالداخل الأمريكي بسبب العنصرية وحالات العنف المطبقة من قبل الشرطة، والتي لم تحل بعد.