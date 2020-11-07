جيريمي كوربين: هزيمة ترامب خبر سار للتقدميين حول العالم

أعرب جيرمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني السابق، اليوم السبت، عن سعادته بإعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال كوربين على حسابه بموقع "فيسبوك:"خبر سار للتقدميين حول العالم بأن جو بايدن وكامالا هاريس (المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس) هزما (الرئيس دونالد) ترامب".

وأضاف كوربين قائلا: "دعونا نعمل معا على الصعيد الدولي لبناء عالم أفضل وأكثر عدلا، وخضرة، وسلاما ومساواة".

وقبل قليل أعلنت وسائل إعلام أمريكية فوز بايدن بالانتخابات وخسارة الرئيس الأمريكي ترامب.

وفي تعليقه على إعلان فوز بايدن، قال ترامب إن حملته ستبدأ في الطعن على نتائج الانتخابات الأمريكية أمام القضاء يوم الاثنين.

وأضاف ترامب في بيان "نحن نعلم جميعا لماذا يتعجل جو بايدن إعلان فوزه زيفا، ولماذا تحاول وسائل الإعلام المتحالفة معه مساعدته بقوة: إنها لا تريد كشف الحقيقة".

وقال ترامب "الحقيقة...هي أن هذه الانتخابات لم تحسم بعد".

ووجه ترامب مرارا مزاعم دون أساس بحدوث تزوير في الانتخابات.