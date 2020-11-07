نتنياهو وغانتس يغيبان عن قائمة مهنئي بايدن

غاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو عن قائمة مهنئي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بفوزه على منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن إسرائيل الرسمية التزمت الصمت حيال فوز بايدن.

وأضافت: "كان وزير العدل آفي نيسنكورن والوزير عمير بيريتس من أوائل من نشروا التهنئة لبايدن في الحكومة. لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يرد بعد. وكذلك التزم وزير الدفاع بيني غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي الصمت".

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".