"أمامنا العديد من التحديات"... ماكرون يهنئ بايدن بفوزه بالانتخابات الأمريكية

هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المرشح الديمقراطي جو بايدن، بفوزه بالرئاسة الأمريكية، اليوم السبت، قائلا إنه سيكون أمامهما العديد من التحديات.

ونشر الرئيس الفرنسي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكد من خلالها أن "الأمريكيين اختاروا رئيسهم. تهانينا إلى جو بايدن (ونائبته) كاملا هاريس، أمامنا عمل كثير للتغلب على تحديات اليوم. فلنعمل معا".

The Americans have chosen their President. Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris! We have a lot to do to overcome today’s challenges. Let's work together! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 7, 2020

وكانت وسائل إعلام أمريكية أعلنت، مساء اليوم السبت، نقلا عن مراكز أبحاث مختصة، انتصار مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية، ليكون الرئيس الأمريكي الجديد.

وبحسب المصادر الأمريكية، حصل بايدن حتى اللحظة على 273 صوتا من المجمع الانتخابي، ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.