مستشار روحاني: الإيرانيون صمدوا حتى رحل ترامب

قال حسام الدين أشينا مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، إن الإيرانيين "صمدوا بشجاعة إلى أن رحل هذا الجبان" في إشارة إلى الرئيس دونالد ترامب.

جاء هذا في تغريدة على تويتر بعد وقت قصير من إعلان شبكات التلفزيون الأمريكية الرئيسية فوز الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة، بحسب "رويترز".

واتخذت العلاقات بين إيران والولايات المتحدة منعطفا إلى الأسوأ منذ إعلان ترامب في عام 2018 انسحاب واشنطن من اتفاق طهران النووي مع ست دول كبرى وإعادة فرض العقوبات الأمريكية التي أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل.

ويمكن أن يتيح انتخاب بايدن فرصة لمفاوضات جديدة مع إيران لحل الخلافات بين الدولتين الخصمين لوقت طويل بما في ذلك برنامج إيران النووي وذلك في الوقت الذي تتسبب فيه العقوبات في زيادة الضغوط على القيادة الإيرانية.