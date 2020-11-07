رد فعل "تلقائي" لكامالا هاريس بعد إعلان فوزها بمنصب نائب الرئيس في أمريكا... فيديو

بعدما أصبحت كامالا هاريس، أول امرأة تصل لمنصب نائب الرئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية بعد فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات، قالت "لقد فعلناها".

ونشرت هاريس تغريدة جديدة على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، فيديو تظهر فيه وهي في غاية السعادة أثناء اتصالها ببايدن لتهنئه بالفوز.

وقالت نائبة الرئيس الأمريكي:

نجحنا.. نجحنا يا جو.. ستصبح الرئيس القادم للولايات المتحدة.

وكانت وسائل إعلام أمريكية أعلنت، مساء اليوم السبت، نقلا عن مراكز أبحاث مختصة، انتصار مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسة، ليكون الرئيس الأمريكي الجديد.

وبحسب المصادر الأمريكية، حصل بايدن حتى اللحظة على ما يكفيه للفوز من المجمع الانتخابي، ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.