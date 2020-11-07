لحظة إعلان "سي إن إن" فوز بايدن بالانتخابات الأمريكية

بعد أن حبس العالم أنفاسه لنحو 4 أيام من انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أعلنت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم السبت فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بمنصب الرئيس.

وفي نبأ عاجل مساء اليوم قال أحد مذيعي شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "بعد 4 أيام طويلة من التوتر، وصلنا إلى لحظة تاريخية في هذه الانتخابات، إذ أن سي إن إن تتوقع أن جوزيف ر. بايدن جونيور انتخب الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة، ليفوز بالمنصب في البيت الأبيض ويمنع فوز الرئيس ترامب لفترة ثانية".

وأضاف قائلا: "نحن نستطيع توقع هذا الفوز، لأن سي إن إن تتوقع فوز بايدن في بنسلفانيا".

وقبل قليل أعلنت وسائل الإعلام الرئيسية الأمريكية ومن بينها شبكة سي إن إن فوز بايدن بالانتخابات التي أجريت الثلاثاء وخسارة الرئيس الأمريكي ترامب.

وفي تعليقه على إعلان فوز بايدن، قال ترامب إن حملته ستبدأ في الطعن على نتائج الانتخابات الأمريكية أمام القضاء يوم الاثنين.

وأضاف ترامب في بيان "نحن نعلم جميعا لماذا يتعجل جو بايدن إعلان فوزه زيفا، ولماذا تحاول وسائل الإعلام المتحالفة معه مساعدته بقوة: إنها لا تريد كشف الحقيقة".