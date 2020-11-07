بوتين وأردوغان مستعدان للتفاعل من أجل حل سلمي للصراع في قره باغ

أفادت خدمة الكرملين الصحفية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكدا في محادثة هاتفية استعدادهما المتبادل للتفاعل من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع في إقليم ناغورني قره باغ.

وجاء في بيان للكرملين " نوقشت الحالة في منطقة النزاع في ناغورني قره باغ بشكل مكثف. وأبلغ الرئيس الروسي نظيره التركي عن سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع زعماء أذربيجان وأرمينيا".

وأضاف البيان "وكان الهدف من هذه الاتصالات هو إيجاد خيارات لوقف الأعمال العدائية في لأسرع وقت ممكن والتوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية".

وتابع البيان أنه تم التوصل إلى الاستعداد المتبادل للتفاعل لتحقيق حل سلمي للصراع في قره باغ.

وتجددت في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ نحو ثلاثة عقود وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقدام مسلحين أجانب.

ودعا قادة روسيا والولايات المتحدة وفرنسا طرفي النزاع لوقف إطلاق النار والالتزام ببدء المفاوضات دون شروط مسبقة.

وبدأ النزاع في قره باغ في شباط/فبراير عام 1988 ، عندما أعلنت مقاطعة ناغورني قره باغ للحكم الذاتي انفصالها عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية. وفي سياق المواجهة المسلحة التي جرت في الفترة بين أعوام 1994-1992 ، فقدت أذربيجان سيطرتها على ناغورني قره باغ وسبع مناطق أخرى متاخمة لها.