مسؤول إيراني: حیاة ترامب السیاسیة انتهت بحسرة اتصال من طهران

قال السفیر الإيراني في لندن، حمید بعیدي نجاد، إن حیاة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السیاسیة انتهت بحسرة اتصال من طهران.

ونشر بعیدي نجاد تغریدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تویتر"، مساء الیوم السبت، أكد من خلالها أنه أخیرا انتهت الحیاة السیاسیة لرجل کان یبث الکراهیة فقط.

سرانجام عمر سیاسی مردی که فقط نفرت می پراکند تمام شد.

ترامپ نتوانست ایران را تسلیم کند و حالا زندگیش با حسرت یک تماس از سوی ایران پایان یافت. pic.twitter.com/8VZkNC8LF7 — Hamid Baeidinejad (@baeidinejad) November 7, 2020

وتابع بعيدي نجاد، قائلا:

ترامب لم یستطع فرض الاستسلام علی إیران والآن انتهت حیاته السیاسیة بحسرة ولو اتصال واحد من جانب ایران.

وكانت وسائل إعلام أمريكية أعلنت، مساء اليوم السبت، نقلا عن مراكز أبحاث مختصة، انتصار مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية، ليكون الرئيس الأمريكي الجديد.

وبحسب المصادر الأمريكية، حصل بايدن حتى اللحظة على أصوات من المجمع الانتخابي مكنته من الفوز، ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.