ماذا كان يفعل ترامب لحظة إعلان فوز بايدن؟

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يلعب الجولف في الوقت الذي تم الإعلان فيه، عن فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

ومن أمام البيت الأبيض قال أحد مراسلي الشبكة إن الرئيس ترامب دونالد ترامب "ليس هنا الآن فقد خرج للعب الجولف" مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي انتقل إلى ملعب الجولف في فرجينيا.

وأعلنت وسائل الإعلام الرئيسية الأمريكية ومن بينها شبكة "سي إن إن"، مساء اليوم السبت، فوز بايدن بالانتخابات التي أجريت الثلاثاء وخسارة الرئيس الأمريكي ترامب.

وفي تعليقه على إعلان فوز بايدن، قال ترامب إن حملته ستبدأ في الطعن على نتائج الانتخابات الأمريكية أمام القضاء يوم الاثنين.

وأضاف ترامب في بيان "نحن نعلم جميعا لماذا يتعجل جو بايدن إعلان فوزه زيفا، ولماذا تحاول وسائل الإعلام المتحالفة معه مساعدته بقوة: إنها لا تريد كشف الحقيقة".