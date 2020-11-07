طهران: نأمل برحيل ترامب حدوث تغير في السياسة الأمريكية 

قال نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، أن طهران تأمل في حدوث تغير في "السياسات الأميركية المدمرة" بانتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، خلفا لترامب.

طهران - سبوتنيك. وكتب جهانغيري على حسابه على تويتر، قائلا "إن مرحلة ترامب وفريقه المغامر الداعي إلى الحرب انتهت عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الأمريكية".

وأضاف: "نأمل حصول تغير في السياسات الأمريكية المدمرة والعودة إلى القانون والالتزامات الدولية واحترام أمتنا".

وأشار جهانغير أيضا إلى أن الولايات المتحدة في عهد ترامب انتهكت سلسلة كاملة من الاتفاقيات الدولية، فضلا عن فرضها "عقوبات اقتصادية غير إنسانية" على إيران".

واعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن أمس السبت، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.