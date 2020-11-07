مادورو يهنئ بايدن بإعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية: مستعدون للحوار

هنأ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، معربا عن استعداد كاراكاس للحوار مع واشنطن.

بوينس- إيرس - سبوتنيك. وكتب مادورو بمدونة على تويتر "تهانيه للشعب الأمريكي بالانتخابات الرئاسية. كما أهنئ جو بايدن بانتخابه رئيسا جديدا للولايات المتحدة وكامالا هاريس نائبا للرئيس".

وأضاف مادورو، أن "فنزويلا. ستكون دائما مستعدة للحوار والتفاهم المتبادل مع الشعب والحكومة الأمريكية".

Felicito al pueblo estadounidense por las elecciones presidenciales. Asimismo, felicito por su victoria al Presidente electo Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris. pic.twitter.com/H5z7PCcVW7 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 7, 2020

واعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن أمس السبت، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.