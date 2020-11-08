حملة ترامب ترفع دعوى قضائية بشأن "الأصوات المرفوضة" في أريزونا

أعلنت حملة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنها رفعت دعوى قضائية تتعلق بـ"الأصوات المرفوضة" في ولاية أريزونا التي فاز فيها جو بايدن، ولا سيما في مقاطعة ماريكوبا.

واشنطن - سبوتنيك. وقال مقر حملة ترامب في بيان: إن "الدعوى القضائية في أريزونا تنطوي على أن مسؤولي مقاطعة ماريكوبا رفضوا أصواتا أدلى بها الناخبون شخصيا في يوم الاقتراع ".

وأشار البيان إلى أن الإجراءات الخاطئة للمشرفين على الانتخابات في التعامل مع آلات الاقتراع الجديدة في مقاطعة ماريكوبا، أدت إلى تجاهل الآلات للأصوات التي أدلى بها الناخبون شخصيا في يوم الانتخابات بالمقاطعة.

وفي وقت سابق، اليوم السبت، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه فاز بالانتخابات وأنه حصل على 71 مليون صوت صحيح وقانوني في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

بينما أعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.