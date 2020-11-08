الرئيس المكسيكي: من المبكر تهنئة بايدن على فوزه بالانتخابات الأمريكية

قال الرئيس المكسيكي لوبيز أوبرادور اليوم الأحد إنه من المبكر تهنئة المرشح الجمهوري في الانتخابات الأمريكية، جو بايدن، على فوزه بالانتخابات قبل حسم المسار القانوني.

وأضف لوبيز خلال مؤتمر صحفي في ولاية تاباسكو الجنوبية إنه سينتظر انتهاء العملية الانتخابية في الولايات المتحدة رسميا لتهنئة أي من المرشحين في السباق، بحسب رويترز.

وفي وقت سابق، اليوم السبت، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه فاز بالانتخابات وأنه حصل على 71 مليون صوت صحيح وقانوني في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

بينما أعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مراكز أبحاث مختصة، انتصار مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسة، ليكون الرئيس الأمريكي الجديد.

ويأتي بايدن، في ظرف تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة صحية عامة منذ 100 عام، وأعمق ركود اقتصادي منذ الثلاثينيات من القرن الماضي، بالإضافة إلى أزمة اجتماعية تعصف بالداخل الأمريكي بسبب العنصرية وحالات العنف المطبقة من قبل الشرطة، والتي لم تحل بعد.