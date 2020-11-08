إعلام: ترامب مستعد للإقرار بالهزيمة بشرط

ذكرت وسائل إعلامية أمريكية، نقلا عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مستعد للإقرار بهزيمته بالانتخابات الرئاسية، بشرط اقتناعه أن الإجراءات القانونية التي بدأها في مقر حملته الانتخابية لم تسفر عن شيء.

واشنطن - سبوتنيك. ونقلت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية عن المصادر قولها إن "ترامب مستعد للإقرار بهزيمته بمجرد اقتناعه بانعدام حظوظه بالفوز بعد الإجراءات القانونية".

وأقر حلفاء ومستشارو الرئيس الأمريكي في أحاديث خاصة، بأن فرصه في قلب نتيجة الانتخابات والبقاء في البيت الأبيض ضئيلة، فيما يستعدون للاعتراف بالهزيمة في نهاية المطاف، ودعوا إلى مزيد من الوقت حتى استنفاد الطعون القانونية.

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن يوم السبت، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأميركيون لقيادة البلاد".

وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.