العاصفة إيتا في طريقها إلى كوبا بعد مقتل العشرات في أمريكا الوسطى

بدأ مئات الآلاف من الكوبيين إخلاء منازلهم يوم السبت مع اقتراب العاصفة الاستوائية إيتا من الساحل الجنوبي للبلاد مما يهدد بهطول أمطار غزيرة وفيضانات بعد مقتل العشرات في أمريكا الوسطى.

وتوقع مكتب الأرصاد الجوية في كوبا وصول العاصفة إلى اليابسة في وسط كوبا خلال الليل، محذرا من رياح تتراوح سرعتها بين 90 و110 كيلومترات في الساعة وعاصفة وفيضانات ساحلية عارمة، بحسب رويترز.

وقالت السلطات الكوبية إن المزارعين ينقلون مواشيهم إلى مواقع آمنة ويحصدون أكبر قدر ممكن من المحاصيل قبل هبوب العاصفة.

Tropical Storm Eta continues to strengthen in the Caribbean this evening as it nears Cuba. After crossing over Cuba, Eta could make landfall along the southern tip of Florida as a strong tropical storm or even a weak Category 1 hurricane. pic.twitter.com/dT6HhVSwOi — Mark Scirto (@KLTVWX) November 8, 2020

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن من المتوقع هبوب رياح مدارية تماثل قوة العاصفة يوم الأحد على فلوريدا كيز ومناطق من جنوب ولاية فلوريدا.

وأضاف أن هطول الأمطار الغزيرة قد يؤدي أيضا إلى حدوث فيضانات مفاجئة هناك.

واجتاحت العاصفة إيتا التي تعد واحدة من أعنف العواصف التي شهدتها أمريكا الوسطى منذ سنوات، نيكاراجوا كإعصار من الفئة الرابعة يوم الثلاثاء مثيرة رياحا بلغت سرعتها 241 كيلومترا في الساعة قبل أن تضعف إلى منخفض استوائي مع تحركها إلى الداخل وإلى هندوراس وبليز المجاورتين.