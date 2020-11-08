سوغا يهنئ جو بايدن على فوزه بالانتخابات الرئاسية

هنأ رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا جو بايدن اليوم الأحد على فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية، قائلا إنه يتطلع إلى العمل مع الإدارة الجديدة لتعزيز التحالف بين البلدين بشكل أكبر.

طوكيو - سبوتنيك. وقال سوغا على تويتر "تهانينا الحارة لجو بايدن وكاملا هاريس. أتطلع للعمل معكما من أجل تعزيز التحالف الياباني الأمريكي بشكل أكبر وضمان السلام والحرية والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادي وخارجها".

Warm congratulations to @JoeBiden and @KamalaHarris. I look forward to working with you to further strengthen the Japan-US Alliance and ensure peace, freedom, and prosperity in the Indo-Pacific region and beyond. — 菅 義偉 (@sugawitter) November 7, 2020

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن، أمس السبت، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأميركيون لقيادة البلاد".

وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.