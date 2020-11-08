"صديق عظيم لإسرائيل"... نتنياهو يهنئ بايدن ويشكر ترامب

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على فوزه في الانتخابات، على تويتر.

وكتب نتنياهو: "تهانينا لجو بايدن وكامالا هاريس، جو، لدينا علاقة شخصية طويلة ودافئة لما يقرب من 40 عامًا، وأنا أعرفك كصديق عظيم لإسرائيل. إنني أتطلع إلى العمل مع كلاكما لتعزيز التحالف الخاص بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وشكر نتنياهو ترامب في تغريدة أخرى قائلا: "شكرا دونالد ترامب، على الصداقة التي أظهرتموها لي وإسرائيل شخصيًا، باعترافكم بالقدس والجولان والوقوف في وجه إيران، وإبرام اتفاقيات السلام التاريخية، وإيصال التحالف الأمريكي الإسرائيلي إلى مستويات غير مسبوقة".

في وقت سابق، غرد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، "أتطلع إلى العمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة بهدف تعميق وتقوية العلاقة الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة".

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مراكز أبحاث مختصة، انتصار مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسة، ليكون الرئيس الأمريكي الجديد.

ويأتي بايدن، في ظرف تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة صحية عامة منذ 100 عام، وأعمق ركود اقتصادي منذ الثلاثينيات من القرن الماضي، بالإضافة إلى أزمة اجتماعية تعصف بالداخل الأمريكي بسبب العنصرية وحالات العنف المطبقة من قبل الشرطة، والتي لم تحل بعد.