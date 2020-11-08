وكالة: أقرب الناس إلى ترامب يدعونه للاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، عن قيام المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحثه وإقناعه بالاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وكشفت مصادر لوكالة "سي إن إن" الأمريكية أن ​صهر ومستشار الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​، جاريد كوشنر​، يحاول إقناعه بالإعتراف بنتائج ​الانتخابات الرئاسية الأخيرة والتي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن​.

Some news — Jared Kushner has approached President Trump about conceding the election, per two sources. — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) November 8, 2020

وكتبت مراسلة الوكالة الأمريكية، كايتلين كولينز، في ​البيت الأبيض​ على صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي"تويتر": "تواصل جاريد كوشنر مع الرئيس ترامب بشأن التنازل عن الانتخابات، بحسب مصدرين".

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مراكز أبحاث مختصة، انتصار مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسة، ليكون الرئيس الأمريكي الجديد.

ويأتي بايدن، في ظرف تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة صحية عامة منذ 100 عام، وأعمق ركود اقتصادي منذ الثلاثينيات من القرن الماضي، بالإضافة إلى أزمة اجتماعية تعصف بالداخل الأمريكي بسبب العنصرية وحالات العنف المطبقة من قبل الشرطة، والتي لم تحل بعد.