حرب بين خامنئي وبومبيو على "تويتر" بسبب الانتخابات الأمريكية

شهدت ساحة "تويتر" معركة بين وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، والمرشد الإيراني، آيه الله علي خامنئي، قبيل إعلان فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وكتب بومبيو عبر حسابه الرسمي مخاطبا خامنئي: "لقد سرقت شخصيا مئات الملايين من الدولارات من شعبك. انتخاباتكم مجرد مزحة، حيث تم استبعاد مئات المرشحين من المنافسة". وأضاف: "اليوم، يتضور شعبك جوعا لأنك تنفق المليارات على حروب بالوكالة لحماية حكم اللصوص".

.@khamenei_ir - You’ve personally stolen hundreds of millions of dollars from your people. Your elections are a joke, with hundreds of candidates disqualified from even running. Today, your people starve because you spend billions on proxy wars to protect your kleptocracy. pic.twitter.com/4pCD6ilguC — Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 7, 2020

وكان حساب خامنئي نشر تغريدة باللغة الانجليزية قال فيها "إن الوضع في الولايات المتحدة وما يقولونه هم أنفسهم عن انتخاباتهم مجرد مسرحية! هذا مثال على الوجه القبيح للديمقراطية الليبرالية في الولايات المتحدة". وتابع: "بغض النظر عن النتيجة، هناك شيء واحد واضح تماما، وهو الانحطاط السياسي والمدني والأخلاقي المؤكد للنظام الأمريكي".

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، أمس السبت، نقلا عن مراكز أبحاث مختصة، انتصار مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسة، ليكون الرئيس الأمريكي الجديد.

ويأتي بايدن، في ظرف تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة صحية عامة منذ 100 عام، وأعمق ركود اقتصادي منذ الثلاثينيات من القرن الماضي، بالإضافة إلى أزمة اجتماعية تعصف بالداخل الأمريكي بسبب العنصرية وحالات العنف المطبقة من قبل الشرطة، والتي لم تُحل بعد.