الرئيس الأفغاني يهنئ جو بايدن على فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

هنأ الرئيس الأفغاني أشرف غني، جو بايدن، الرئيس الأمريكي المنتخب على فوزه بالانتخابات الرئاسية، معربًا عن تطلعه للعمل معه واستمرار الشراكة بين البلدين.

وقال متحدث الرئاسة الأفغانية، صديق صديقي في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأحد "هنأ الرئيس غني بايدن بفوزه كرئيس منتخب للولايات المتحدة، وهنأ السيدة هاريس بفوزها كنائبة للرئيس المنتخب".

وأضاف أن "الرئيس غني أكد أن الولايات المتحدة هي شريكنا الاستراتيجي، وإن شراكتنا الإستراتيجية مع الولايات المتحدة سوف تتعزز وتستمر في الحرب ضد الإرهاب وإحلال السلام والاستقرار في أفغانستان".

وأعلن بايدن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مراكز أبحاث مختصة، انتصار مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسة، ليكون الرئيس الأمريكي الجديد.

ويأتي بايدن، في ظرف تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة صحية عامة منذ 100 عام، وأعمق ركود اقتصادي منذ الثلاثينيات من القرن الماضي، بالإضافة إلى أزمة اجتماعية تعصف بالداخل الأمريكي بسبب العنصرية وحالات العنف المطبقة من قبل الشرطة، والتي لم تحل بعد.