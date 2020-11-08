مسؤول أمريكي: سنحاسب كل الزعماء اللبنانيين الذين لا يهتمون بمصالح الشعب

ذكرت صحيفة عربية، اليوم الأحد، عن مصادر خاصة أن الإدارة الأمريكية سوف تقوم بكل ما يلزم لمحاسبة الزعماء اللبنانيين الذي يضعون مصالحهم الشخصية فوق مصلحة شعبهم.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية أن "بلاده سوف تستخدم جميع السلطات التي نملكها لمحاسبة الزعماء ال​لبنان​يين الذين يضعون مصالحهم الشخصية فوق مصلحة ​الشعب اللبناني​".

ونفت المصادر أن "تكون ال​عقوبات​ على رئيس التيار الوطني الحر، النائب ​جبران باسيل​، مرتبطة بعملية ​تشكيل الحكومة​ في لبنان أو ب​الانتخابات الرئاسية​ في ​الولايات المتحدة​"، مشددا على أن "هذا الأمر يتعلق بتعزيز المحاسبة. نحن لا نستهدف مجموعة معينة أو حزبا أو ​طائفة​، بل نستهدف ​الفساد​. يتصرّف كثير من المسؤولين اللبنانيين كأنّهم يملكون ترف الوقت، لكنّ هذا الأمر غير صحيح. لقد حان وقت التحرّك وعلى الزعماء اللبنانيين أن يستجيبوا لمطالب الشعب اللبناني وينفّذوا الإصلاحات المطلوبة فوراً ويستأصلوا الفساد المستشري".

وعما إذا كان من الممكن توقع صدور عقوبات بحق أشخاص آخرين لا يرتبطون بـ"حزب الله" اللبناني قالت المصادر: "كما تعلمون، نحن لا نستعرض أسماء الأشخاص الذين سنفرض عليهم عقوبات. يجب على الزعماء اللبنانيين أن يعملوا للمصلحة الوطنية لضمان حماية جميع أطياف ​المجتمع اللبناني​ من الفساد و​الإرهاب​. سنستخدم جميع السلطات التي نملكها لمحاسبة الزعماء اللبنانيين الذين يضعون مصالحهم الشخصية فوق مصلحة الشعب اللبناني".

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة 6 نوفمبر/تشرين الثاني، بيانا أعلنت فيه إصدار عقوبات على السياسي اللبناني البارز، جبران باسيل.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، بحسب بيان منشور عبر موقعها الرسمي، إنه تم فرض عقوبات على السياسي اللبناني، جبران باسيل، صهر الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس "التيار الوطني الحر".