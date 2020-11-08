"نهاية ليست مفاجأة"... إيران تعلق على خسارة ترامب للانتخابات الأمريكية

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أن "نهاية عهد ترامب ليست مفاجأة، بل إنها قدر التاريخ"، مشيرا إلى "رفض معظم الأمريكيين لأفكاره العنجهية".

وعلق شمخاني، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، على خسارة ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية قائلا: "نهاية ترامب ليست مفاجأة، إنها قدر التاريخ، رفض معظم الأمريكيين سجل أدائه الفاشل وأفكاره التي تعتبر البلطجة والغطرسة حلا للمشاكل".

وأضاف: "هل لدى الحكومة المنتخبة هذا الفهم؟ أن تكتب عبرة لأجيال المستقبل بدلا من عبارة الرئيس الخامس والأربعين تحت صورته في البيت الأبيض".

پایان #ترامپ، شگفتی نیست، حکم مقدر تاریخ است. بیشتر مردم #آمریکا بر کارنامه سراسر ناکامیِ تفکری که قلدری و زورگویی را حلال مشکلات می‌دانست، مهر مردودی زدند. آیا دولت منتخب این درک را دارد که زیر قاب عکس او در کاخ سفید به جای عبارت چهل وپنجمین رییس جمهور بنویسد: «عبرت آیندگان» — علی شمخانی (@alishamkhani_ir) November 8, 2020

​وكانت وسائل إعلام أمريكية أعلنت، مساء أمس السبت، نقلا عن مراكز أبحاث مختصة، انتصار مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية، ليكون الرئيس الأمريكي الجديد، بعدما حصل بايدن على أصوات من المجمع الانتخابي مكنته من الفوز، ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المرشح الديمقراطي جو بايدن إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد". وأضاف أن "العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد ليس سهلا"، مؤكدا أنه "سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين".