أصغر ولاية أمريكية تنجح في تغيير اسمها الطويل

نجح الناخبون في ولاية رود آيلاند الأمريكية، يوم الثلاثاء الماضي، في تغيير اسم ولايتهم المثير للجدل من "رود آيلاند ومزارع بروفيدانس" إلى "رود آيلاند".

وذكرت وكالة "سي أن بي سي" الأمريكية أن الناخبين قاموا بعملية اقتراع في الولاية لإزالة اسم "مزارع بروفيدانس" من الاسم الرسمي للولاية.

وتم تقديم الاستفتاء على تغيير الاسم في مجلس الشيوخ من قبل السيناتور الأمريكي من أصل أفريقي الوحيد في رود آيلاند، هارولد ميتس.

وأظهرت النتائج الأولية أن 52.9 في المئة من الناخبين وافقوا على تغيير اسم الولاية.