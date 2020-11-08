أرمينيا ترد على إعلان أذربيجان السيطرة على مدينة شوشا في قره باغ

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية، أرتسرون هوفهانيسيان، اليوم الأحد، إن القتال في مدينة شوشا الاستراتيجية بمنطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها لا يزال مستمرا.

وكتب هوفهانيسيان على فيسبوك "القتال في شوشا مستمر وسننتظر ونؤمن بقواتنا".

وسبق وأعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف سيطرة جيش بلاده على مدينة شوشا في قره باغ المتنازع عليها مع أرمينيا.

وتبعد شوشا أقل من 15 كم من ستيباناكيرت عاصمة الإقليم المتنازع عليه.

في نفس السياق، أفادت هيئة الطوارئ في جمهورية قره باغ، المعلنة من جانب واحد، يوم الجمعة الماضي، أن القوات المسلحة الأذربيجانية تقصف عاصمة قره باغ ستيباناكيرت بقذائف عنقودية.

وتجددت في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ نحو ثلاثة عقود وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقدام مسلحين أجانب.

ودعا قادة روسيا والولايات المتحدة وفرنسا طرفي النزاع لوقف إطلاق النار والالتزام ببدء المفاوضات دون شروط مسبقة.

وبدأ النزاع في قره باغ في فبراير/شباط عام 1988، عندما أعلنت مقاطعة ناغورني قره باغ للحكم الذاتي انفصالها عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية. وفي سياق المواجهة المسلحة التي جرت في الفترة بين أعوام 1994-1992 ، فقدت أذربيجان سيطرتها على ناغورني قره باغ وسبع مناطق أخرى متاخمة لها.