جو بايدن يخاطب مؤيدي ترامب

خاطب جو بايدن الأمة للمرة الأولى كرئيس منتخب مساء يوم السبت (بالتوقيت المحلي)، محاولا تهدئة الانقسامات الغير المسبقة في البلاد.

وقال بايدن للأمريكيين، "فلتشرف هذه الحقبة من التصوير الشرير في أمريكا على الانتهاء هنا والآن".

وناشد الرئيس النتخب ملايين المؤيدين لترامب في تصريحاته بولاية ديلاوير، مؤكدا سعيه للوفاء بوعود حملته.

وصرح بايدن، في ختام جولته الثالثة للرئاسة، "بالنسبة إلى كل من صوتوا للرئيس ترامب، أتفهم خيبة الأمل الليلة". وأضاف، لقد خسرت أكثر من مرة في حياتي أيضا، لكن دعونا نعطي فرصة لبعضنا البعض الآن".

وتابع المسؤول، "حان الوقت للتخلص من الخطاب القاسي وخفض درجة الحرارة، ورؤية بعضنا البعض مرة أخرى والاستماع إلى بعضنا البعض مرة أخرى".

وأشار: "هذا هو الوقت المناسب للتدواي في أمريكا".

وبصدد المهمة الأساسية لسياسته قال بايدن، "لقد دعانا الأمريكيون إلى حشد قوى الأخلاق وقوى العدل ولحشد قوى العلم وقوى الأمل في المعارك الكبرى في عصرنا".

وأعلن بايدن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد". وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مراكز أبحاث مختصة، انتصار مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسة، ليكون الرئيس الأمريكي الجديد.

ويأتي بايدن، في ظرف تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة صحية عامة منذ 100 عام، وأعمق ركود اقتصادي منذ الثلاثينيات من القرن الماضي، بالإضافة إلى أزمة اجتماعية تعصف بالداخل الأمريكي بسبب العنصرية وحالات العنف المطبقة من قبل الشرطة، والتي لم تحل بعد.