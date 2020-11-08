الخارجية الإيرانية تنتظر "الخطوات العملية" للرئيس الأمريكي المنتخب حيال طهران

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، عن "انتظار الإجراءات العملية للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن حيال إيران".

© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry ظريف: الشعب الأمريكي قال كلمته

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في تصريحات مع قناة "العالم"، إنه "لا سبيل أمام الولايات المتحدة سوى احترام تعهداتها والعودة إلى خيار القانون لأن واشنطن هي التي انتهكت الاتفاق النووي".

وأضاف خطيب زادة، أن "الفرق بين معسكر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب واضح، لكننا نراقب الإجراءات العملية من الطرف المقابل"، متابعا أن "على الولايات المتحدة الكف عن حربها الاقتصادية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن "واشنطن هي من انتهكت الاتفاق النووي ولا يمكنها فرض الشروط علينا إذ ألحقت أضرارا بمليارات الدولارات بالشعب الإيراني".

وأفاد خطيب زادة،

أن "المفاوضات لا تزال مطروحة ومتاحة بالرغم من أن طريق العودة إليها صعب"، مشيرا إلى أن "على الولايات المتحدة أن تكف عن حربها الاقتصادية ضد الجمهورية الإسلامية".

وكان وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، قد علق على إعلان جو بايدن، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية على منافسه دونالد ترامب، مؤكدا أن العالم سيراقب ما يقومان به في المستقبل. وكتب ظريف على "تويتر" اليوم الأحد: "الشعب الأمريكي قال كلمته"، مضيفا: "العالم يراقب ما إذا كان الرئيس الجديد سيهجر السياسات الكارثية للرئيس المنتهية ولايته ويقبل التعدد والتعاون واحترام القانون".

أما الرئيس الإيراني، حسن روحاني، فقد قال، خلال اجتماع الحكومة: "حان الوقت الآن للإدارة الأمريكية المقبلة لتعويض أخطاء الماضي واحترام القواعد الدولية والالتزام بالالتزامات الدولية"، مؤكدا أن إيران "تحبذ دوما التواصل البناء مع العالم".

​وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، مساء أمس السبت، نقلا عن مراكز أبحاث مختصة، انتصار مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية، ليكون الرئيس الأمريكي الجديد، بعدما حصل بايدن على أصوات من المجمع الانتخابي مكنته من الفوز، ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المرشح الديمقراطي جو بايدن إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد". وأضاف أن "العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد ليس سهلا"، مؤكدا أنه "سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين".