تسجيل
13:47 GMT08 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE

    جونسون: علاقتي الجيدة مع ترامب لن تؤثر على ما أنتظره من بايدن

    © REUTERS / Handout .
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104531/06/1045310673_0:177:3138:1942_1200x675_80_0_0_a4fe605294786bd8a255d7ce6e578e67.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202011081047110020-%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86/

    قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأحد 8 نوفمبر/تشرين الثاني، إن علاقته الجيدة مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لن تؤثر على ما ينتظره من الرئيس المنتخب جو بايدن أو العلاقات الأمريكية البريطانية.

    وجاءت تصريحات جونسون، في تصريحات خاصة مع وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

    وقال جونسون: "بريطانيا والولايات المتحدة ستعملان معًا لدعم الديمقراطية ومكافحة تغير المناخ".

    جونسون يعود إلى العمل
    © REUTERS / JOHN SIBLEY
    مطالبا شعبه بالبقاء في المنزل.. جونسون يفرض حالة إغلاق شامل في بريطانيا لمدة شهر

    وهنأ رئيس وزراء بريطانيا بايدن ونائبته كامالا هاريس، وقال إنه يتوقع أن يكون "المنظور العالمي المشترك للبلدين حيويا، من أجل دعم نظام عالمي قائم على القواعد يتعرض للتهديد".

    وقال جونسون: "لم أتحدث مع بايدن بعد، لكن الولايات المتحدة أقرب وأهم حليف لنا، وهذا هو الحال ولن يتغير".

    وأردف رئيس الوزراء البريطاني "أنا اتطلع إلى العمل مع الرئيس بايدن وفريقه في الكثير من الأشياء الحاسمة بالنسبة لنا في الأسابيع والأشهر المقبلة: معالجة تغير المناخ والتجارة، والأمن الدولي، والعديد، من القضايا الأخرى".

    وعن علاقة بريطانيا بأمريكا، قال جونسون: "لدينا قيم مشتركة، لدينا مصالح مشتركة".

    وكانت بريطانيا تأمل في تأمين اتفاقية تجارية سريعة مع الولايات المتحدة بعد خروجها الرسمي من الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني.

    ويخشى مراقبون من أن التغيير في الإدارة الأمريكية قد يلقي بظلاله احتمالات التوصل إلى اتفاق غير مؤكد، ويمكن أن يزيد الضغط على جونسون لإبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي قبل أن تقوم المملكة المتحدة بفصل اقتصادي عن الكتلة في نهاية هذا العام.

    جو بايدن
    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    جو بايدن يخاطب مؤيدي ترامب

    ومن المقرر أن تستأنف محادثات التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، مع الموعد النهائي الذي فرضه الجانبان على بعد أيام فقط.

    وقال جونسون، "لطالما كنت متحمسًا كبيرًا لصفقة تجارية مع أصدقائنا وشركائنا الأوروبيين، وأعتقد أنه هناك ما يجب القيام به. الخطوط العريضة واضحة جدا. نحتاج فقط إلى حملهم على فعل ذلك إذا استطعنا''.

    وتابع بقوله إنه "لا يزال يأمل في الحصول على صفقة تجارية أمريكية لكنه كان يعلم أن الأمريكيين سيكونون مفاوضين أقوياء".

    وقال جونسون "لم أصدق أبدا أن هذا سيكون شيئا سيكون سهلا كاملا في ظل أي إدارة أمريكية"، مضيفا "أعتقد أن هناك فرصة جيدة للقيام بشيء ما".

    انظر أيضا:

    الكاظمي وجونسون يتفقان على تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين... صور
    "إخفاق" خطة حكومة جونسون في احتواء الموجة الثانية لفيروس كورونا
    وكالة: جونسون يدرس فرض إجراءات عزل عام على البلاد مجددا
    مطالبا شعبه بالبقاء في المنزل.. جونسون يفرض حالة إغلاق شامل في بريطانيا لمدة شهر
    الكلمات الدلالية:
    جو بايدن, الرئس الأمريكي دونالد ترامب, أخبار الرئيس دونالد ترامب, دونالد ترامب, بوريس جونسون
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    لاعبة الجمباز الروسية تاتيانا نابييفا أثناء عرض فقرة أساطير الرياضة، للرياضي الروسي الكبير أليكسي نيموف، في قصر لوجنيكي الرياضي في موسكو، 31 نوفمبر 2020
    أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"
    البريد الأمريكي يتأخر في تسليم بطاقات الاقتراع قبل المواعيد النهائية
    بطاقات الاقتراع... البريد لم يصل بعد
    من هو جو بايدن الرئيس الأمريكي الـ 46
    من هو جو بايدن الرئيس الأمريكي الـ46
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك