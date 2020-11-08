مقتل 4 جنود هنود و3 مسلحين في معركة بالأسلحة في كشمير

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الهندية، إن أربعة جنود وثلاثة مسلحين لقوا مصرعهم في كشمير، اليوم الأحد، في أكثر المعارك دموية تشهدها المنطقة المتنازع عليها منذ أبريل/نيسان.

وذكر المتحدث باسم الوزارة الهندية، الكولونيل راجيش كاليا، أن دورية للجيش رصدت حركة مريبة على طول خط السيطرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وقال كاليا "هرعت قوات الجيش إلى المنطقة وجرى تتبع تحركات المسلحين عن طريق أجهزة المراقبة. أعقب ذلك معركة عنيفة بالأسلحة قتل فيها ثلاثة مسلحين".

وأضاف كاليا أن أربعة جنود قتلوا في الاشتباك. وفقا لوكالة "رويترز".

وتعد تلك العملية من بين العمليات المسلحة الكبرى، التي تشهد سقوط أكبر عدد من القتلى في صفوف قوات الجيش الهندي، الموجودة على طول خط السيطرة في كشمير منذ أبريل/نيسان الماضي.

ولقي خمسة جنود وعدد مماثل من المسلحين مصرعهم في هذا الشهر، عندما اشتبكت القوات الهندية مع المسلحين في المنطقة.