أحداث عنف بعد قيام آلاف المحتجين بالتوجه إلى قصر الملك التايلاندي...صور وفيديو

قال شهود عيان إن الشرطة التايلاندية أطلقت خراطيم المياه، اليوم الأحد، على آلاف المحتجين الذين ساروا باتجاه قصر الملك، مطالبين بإصلاح النظام الحاكم في البلاد.

ووصل المتظاهرون إلى حواجز الشرطة التي أغلقت الطرق المؤدية إلى القصر الملكي، المكان الذي يتضمن مكاتب الملك التايلاندي، فاجير الغونغوران.

Protesters have just gone through the first line of security officers and are getting closer to Grand Palace. They have messages for King Maha Vajiralongkorn about how the monarchy should be reformed #ม็อบ8พฤศจิกา https://t.co/hlmXao5R7G pic.twitter.com/Bmmc1rac1J — Pichayada P. (@PichayadaCNA) November 8, 2020

ومنعت الشرطة المتظاهرين من الوصول إلى القصر عن طريق الحواجز والحافلات، بعد أن توجه المتظاهرون من ساحة النصب الديمقراطي باتجاه مكاتب القصر الملكي، بحسب موقع "قناة نيوز أسيا".

وأطلقت الشرطة خراطيم المياه في محاولة لمنعهم من التقدم، لكن البعض تمكن من الوصول إلى المنطقة المعروفة باسم "سانام لوانج"، المجاورة للقصر الكبير.

ويواجه الملك التايلاندي حراكا شعبيا غير مسبوقا يطالب بإجراء إصلاحات في البلاد وإنهاء الحكم الملكي، وهي سلطة محمية في البلاد بموجب القانون.

يقول المحتجون إن العائلة المالكة تساعد في هيمنة الجيش على تايلاند منذ عشرات السنين، وإن أحدث ما قامت به الموافقة على تولي برايوت، رئاسة الوزراء، بعد أن استولى على السلطة في انقلاب في عام 2014، وظل متمسكا بها بعد انتخابات متنازع على نتائجها أجريت العام الماضي، بحسب "رويترز".